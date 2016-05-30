Москва, 30 мая, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Переход к плавающему курсу рубля в 2015 году предотвратил более серьезное падение российской экономики, нежели то, которое имеет место на сегодняшний день. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов Госдумы, где рассматривается годовой отчет ЦБ за 2015 год.

ИА REGNUM Рубль

2015 год стал первым годом, когда экономика России работала в условиях плавающего курса рубля, отметила Набиуллина. «Мы видим, что плавающий курс привел к волатильности рубля, но сработал как встроенный стабилизатор экономики. И я убеждена, что, если бы не было плавающего курса, спад экономики мог бы быть больше, чем мы видели в 2015 году», — сказала она.

Глава ЦБ также сообщила, что финансовая система РФ в 2015 году сохранила устойчивость и сейчас может существовать без регуляторных послаблений.

Спад экономики РФ составил в 2015 году 3,7%.