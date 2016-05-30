Москва, 30 мая, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» в отношении группы молодых людей, устроивших гонки с полицией на Mercedes Geländewagen, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Решение суда

По мнению прокуратуры, в действиях молодых людей нет признаков хулиганства. Ведомство усматривает в действиях Абдувахоба Маджидова, Руслана Шамсуарова, Мары Багдасарян и Виктора Узкова признаки состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителей власти).

Материалы проверки направлены в Главное следственное управление СК РФ по Москве, которое ранее возбудило уголовное дело за хулиганство.

Пока Маджидов, находившийся за рулем автомобиля и пассажиры Шамсуаров, Багдасарян и Узков за грубое нарушение правил дорожного движения и неповиновение работникам полиции привлечены к административной ответственности, они исполняют назначенное судом наказание в виде административного ареста и исправительных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая Гагаринский суд Москвы арестовал на 15 суток сына вице-президента российской нефтяной компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова. Молодой человек был признан виновным по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Автомобиль Mercedes Geländewagen, принадлежащий Руслан Шамсуарову, был задержан полицейскими после погони по улицам Москвы. За рулем находился один из приятелей юноши. Пытаясь уйти от преследования, внедорожник двигался на большой скорости и нарушал правила дорожного движения. В одном из дворов компанию все же остановили и оштрафовали нарушителей.