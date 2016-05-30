Москва, 30 мая, 2016, 14:50 — ИА Регнум. По данным на 1 апреля 2016 года, в России около 307 тысяч человек, имеющих 5 и более одновременно действующих кредитов. Ровно год назад таких граждан было на 47,8% больше, сообщает 30 мая пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

О снижении количества заемщиков говорят данные 3800 кредиторов, представленные в НБКИ. Если на 1 апреля 2015 года было известно о 589 тыс. человек, имеющих 5 и более кредитов, то на 1 апреля нынешнего года таких заемщиков лишь 306,9 тыс. человек.

При этом чем больше число одновременных кредитов, тем более заметны темпы снижения. Кроме того, тенденция к снижению заметна во всех сегментах заемщиков, имеющих как минимум 2 кредита.

Отмечается и снижение долговой нагрузки, то есть отношения ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу (PTI), для заемщиков с 5-ю и более кредитами. Если в 2015 году этот показатель составлял 52,44%, то в текущем году он снизился на 0,77 процента, до 51,67%. А вот для заемщиков, обслуживающих от 1 до 4 кредитов, долговая нагрузка возросла.

Как пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин, снижение количества заемщиков с 5-ю и более активными кредитами и уменьшение долговой нагрузки говорит о более взвешенном подходе кредиторов к работе с заемщиками. «Конечно, такая политика кредиторов будет способствовать развитию кредитования в цивилизованном русле и повышению стабильности всего сектора экономики», — отмечтил Викулин.

Более всего динамика снижения числа 5 и более активных кредитов заметна в Иркутской области (-57,3%), а менее всего — в Москве и Московской области (32% и 34,4% соответственно).