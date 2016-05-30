Токио, 30 мая, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы Японии были приведены в состояние боевой готовности 30 мая, после того как стало известно, что Северная Корея, возможно, готовится к запуску баллистической ракеты, сообщает NHK.

Утагава Куниёси. Самурай (фрагмент). XIX век

По данным агентства, в боевую готовность были приведены эсминцы и батареи ПРО Patriot, которые должны были сбить любую цель, направляющуюся в сторону Японии.

В свою очередь, в Минобороны страны отказались прокомментировать информацию о том, что такой приказ имел место.