Киев, 30 мая, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады выдвинули инициативу о прекращении празднования на Украине Дня международной солидарности трудящихся (1 и 2 мая) и Дня Победы (9 мая). Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде.

Борис Иогансон. Праздник Победы. 1947

Согласно документу, День Победы над нацизмом во Второй мировой войне и День международной солидарности трудящихся предлагается изъять из числа праздничных. Причем День памяти и примирения, отмечающийся 8 мая, авторы законопроекта предлагают оставить.

Законопроект разработали семь депутатов от фракции «Народный фронт», внефракционный депутат Богдан Маткивский, депутат от фракции «Самопомощь» Александр Опанасенко и депутаты от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Бригинец и Вадим Денисенко.

Законодатели также предлагают отменить перенос праздника на рабочий день, если он совпадает с выходным днем, утвержденный в трудовом законодательстве страны.