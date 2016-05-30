Москва, 30 мая, 2016, 14:22 — ИА Регнум. При выведении спутника «Глонасс-М» на орбиту произошла нештатная ситуация в работе третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Glonass-iac.ru Спутник системы ГЛОНАСС

Сообщается, что возникшие проблемы были парированы за счет двигателей разгонного блока «Фрегат», включенных чуть дольше запланированного времени. Спутник выведен на целевую орбиту, разгонный блок перешел на орбиту захоронения. Госкомиссия выясняет причины возникновения нештатной ситуации в работе третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б».

С аппаратом «Глонасс-М» поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Все его бортовые системы функционируют нормально. Спутник будет проходить летные испытания в течении месяца и лишь после них его введут в эксплуатацию.

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» на борту стартовала с площадки №43 космодрома Плесецк в Архангельской области в 11:45 мск. Запуск был произведен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил России.

Это уже второй запуск спутника «Глонасс-М» и третий пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2016 году. До конца 2017 года российскую орбитальную группировку ГЛОНАСС должны пополнить восемь спутников.