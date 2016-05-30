Новосибирск, 30 мая, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Более 600 новосибирцев приняли участие в общероссийской благотворительной акции «Забег добрых дел», направленной на поддержку детей с редким генетическим заболеванием — буллезным эпидермолизом, сообщили Иа в мэрии Новосибирска. Соревнования прошли 29 мая на Михайловской набережной Новосибирска. Организаторами мероприятия выступили благотворительный фонд «Б.Э.Л.А. Дети-Бабочки», «Промсвязьбанк» при информационной поддержке Федерального дорожного агентства, мэрии города.

Александр Дейнека. Эстафета. 1947

Участникам марафона необходимо было преодолеть дистанции в 2 и 10 км. Наряду с неравнодушными жителями и любителями спорта, в марафоне участвовали бизнесмены и представители органов власти, в том числе и глава Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Старовойт, который отметил, что «важно, чтобы дети и их родители не оставались один на один с тяжелой болезнью».

«Целью марафона является не результат, не борьба за победу, а привлечение внимания к этой проблеме и сбор средств для оказания помощи «детям-бабочкам». Я благодарю всех участников, организаторов благотворительной акции и думаю, что проведение «Забега добрых дел» в нашем городе станет традиционным», — заявил мэр города Анатолий Локоть.

Директор по связям с общественностью фонда «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки» Полина Реутова напомнила, что отделение на базе Научного центра здоровья детей открылось в январе 2015 года. «Здесь уже больше года получают помощь наши подопечные со всей России. Сегодня благодаря всем участвующим в акции жителям шести городов страны в помощь «детям-бабочкам» удалось собрать пять миллионов рублей», — отметила Реутова.

Благотворительный марафон состоялся одновременно в шести городах страны. Помимо новосибирцев к акции присоединились жители Санкт-Петербурга, Новороссийска, Челябинска, Иркутска и Владивостока. Собранные средства (взносы за участие в забеге) будут направлены на расширение единственного в России отделения для детей, страдающих буллезным эпидермолизом.