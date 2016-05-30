Псков, 30 мая, 2016, 14:14 — ИА Регнум. На Псковском озере в рамках 13-й Псковской парусной регаты с 11 по 19 июня состоится 40-й чемпионат мира по парусному спорту в классе яхт «Микро». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, открытие соревнований запланировано на 12 июня, в День России.

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Ожидается, что в чемпионате мира в Пскове примут участие более 60 сильнейших гонщиков из Польши, Франции, Германии, Италии, Латвии, Словакии. Среди них неоднократные победители и призеры чемпионатов мира Петр Огродник, Петр Тарнацкий, Николя Пьеро, Филипп Бенабен, Йохан Рингельманн, Маттео Ванелли и другие. Российских яхтсменов на гонках представят экипажи из Москвы, Липецка и Калининграда. Среди них Геннадий Свистунов, Юрий Асташев, Владимир Баженов, Андрей Неделько, Юрий Шувалов и другие.

В состав судейского комитета соревнований войдут члены международного жюри из Германии, Италии и Китая, а также судьи международного класса из Москвы и Новоуральска.

Решение о проведении Чемпионата мира на Псковском озере было принято в 2013 году в Гдыне.

Напомним, яхтсмены межрегиональной ассоциации класса «Микро» впервые приняли участие в Псковской парусной регате в 2005 году. С 2007 года соревнования класса яхт «Микро» в рамках Псковской регаты получили статус этапа Кубка Европы. С тех пор представители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии стали постоянными участниками регат на Псковском озере.