Берлин, 30 мая, 2016, 14:12 — ИА Регнум. В Германии в течение нескольких месяцев растет число беженцев из России, которые указывают, что они прибывают из Чечни. По мнению немецких служб безопасности, Москва намеренно провоцирует беспорядки в Германии, открыв «чеченскую дверь», пишет газета Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По данным издания, из 2 тыс. 728 кандидатов на статус беженца из России 2 тыс. 244 человека (82,3%) указали, что они из Чеченской Республики. При этом журналист оговаривается, что причины увеличения потока желающих получить статус беженца из Чечни неизвестны ни полиции, ни МВД страны.

В целом поток беженцев из России растет со второй половины 2015 года, порядка 800—1 тыс. 200 человек подают заявление на статус беженца ежемесячно. По мнению автора статьи, помимо плохой экономической ситуации в Чечне, на желание покинуть страну влияет политика «ставленника Москвы» Рамзана Кадырова, который «жестко действует против оппозиции».

По словам координатора фонда имени Генриха Бёлля в России, на Северном Кавказе все больше молодых чеченцев симпатизируют салафизму, они считают, что в ЕС им будет легче жить, чем в Чечне. Кроме того, пишет автор статьи, росту числа мигрантов из Чечни может способствовать политика Евросоюза по приему мигрантов из Сирии.

Сотрудники службы безопасности, на которых ссылается издание, предположили, что в Москве поняли, какие беспорядки в Германии повлек за собой приезд мигрантов с Ближнего Востока, и решили дополнительно их подпитать выходцами из Чечни. «Россия использует различные возможности, чтобы вызвать здесь беспорядки», — считают немецкие власти.