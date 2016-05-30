Ереван, 30 мая, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Работа по расширению офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ продвигается, заявил личный представитель действующего председателя ОБCЕ Анжей Каспшик в интервью АПА.

azatutyun.am Мониторинг ОБСЕ в Карабахе

Каспшик отметил, что в ближайшие дни представит на утверждение стран-членов ОБСЕ в Вене концепцию по расширению офиса, включая бюджет, итоговое заключение.

В совместном заявлении представителей Минской группы ОБСЕ — главы МИД России Сергея Лаврова, госсекретаря США Джона Керри и госсекретаря по европейским делам Франции Арлема Дезира по итогам состоявшейся 16 апреля в Вене встречи с президентами Армении и Азербайджана в частности говорилось: «Президенты подтвердили свою приверженность прекращению огня и мирному урегулированию конфликта. Для снижения риска дальнейшего насилия они договорились завершить в кратчайшие сроки внедрение механизмов ОБСЕ по проведению расследований (инцидентов на границе). Президенты также договорились о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ».

По словам Каспшика, с этой целью действующее председательство ОБСЕ поручило ему подготовить концепцию расширения офиса личного представителя. «Расширение не повлияет на мой нынешний мандат, однако увеличится число полевых помощников. Тем самым мой офис сможет увеличить количество мониторингов и наладить регулярные связи с официальными представителями власти. Это позволит предоставлять председательству ОБСЕ и сопредседателям более разностороннюю информацию о ситуации. В то же время это даст возможность более оперативно реагировать на запросы о поддержке в связи с уменьшением риска эскалации в рамках моего мандата», — резюмировал дипломат.

Ранее заместитель руководителя администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов заявил о том, что Баку не предоставлял своего мандата на расширение офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Затем, однако, он резко поменял свою позицию, заявив, что «Азербайджан не против»; «мы сказали, что не возражаем против этого предложения».

Меду тем, в последние дни на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана сохранялась относительно спокойная ситуация. По сообщению пресс-службы министерства обороны Нагорного Карабаха, минувшей ночью противник нарушил договоренность о прекращении огня в основном из стрелкового оружия различного калибра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 мая личный представитель действующего председателя ОБСЕ представил на встрече с главой МИД Армении подробности мониторинга, проведенного на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, а также шаги, предпринимаемые в направлении реализации на состоявшемся 16 мая в Вене саммите договоренностей, в частности расширения возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и его команды.