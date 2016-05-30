Кострома, 30 мая, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов 30 мая посетит в Костромской области автоматизированный мусоросортировочный комплекс ТКО ООО «ЭкоТехноМенеджмент», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Alan Levine Мусор

Планируется, что представители региона и заместитель министра обсудят возможность реализации подобных проектов в России с учетом потенциала российских производителей мусоросортировочного оборудования. Кроме того, Виктор Евтухов посетит ООО «Большая Костромская льняная мануфактура».

ИА REGNUM отмечает, что строительство автоматического мусоросортировочного комплекса началось в Костроме в 2014 году. На предприятии обеспечивается полный цикл сбора, утилизации, сортировки и переработки твердых бытовых отходов в автоматическом режиме. При этом 80% всех отходов направляется на вторичную переработку.