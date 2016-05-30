Москва, 30 мая, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий возможности дистанционного оказания медицинских услуг, внес в Госдуму депутат, один из руководителей Института развития интернета (ИРИ) Леонид Левин («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая. Прежде всего, устанавливается возможность оказания медуслуги с применением телемедицинских технологий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Прописывается возможность для пациента предоставлять информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства как в бумажном, так и в электронном виде.

Урегулируются вопросы, касающиеся идентификации медицинских работников и пациентов при оказании услуг с применением телемедицинских технологий.

Установлена возможность проведения удаленной консультации с использованием телемедицинских технологий между медицинскими работниками, независимо от того, являются ли они врачами. «То есть указанное положение предоставляет возможность проводить дистанционные консультации, например, фельдшеров с врачами, что особенно актуально в населенных пунктах и на труднодоступных территориях, в которых отсутствуют специалисты с высшим медицинским образованием», — отмечает автор.

Кроме того, устанавливается возможность обработки данных, в частности, касающихся состояния здоровья, для организации оказания медицинских услуг с применением телемедицинских технологий. «Норма предусмотрена для предоставления возможности обработки таких данных именно провайдерами и операторами услуг, а не только медицинскими работниками, как это установлено действующим законодательством», — указал депутат. Так, в качестве условия предоставления такой возможности — обязанность сохранения конфиденциальности персональных данных, используемых при оказании медицинских услуг с применением телемедицинских технологий.

Принятие законопроекта повлечет за собой необходимость внесения изменений и принятия подзаконных правовых актов, которыми будут регулироваться отдельные механизмы реализации предлагаемых положений. В частности, на уровне ведомственных актов должны быть установлены конкретные заболевания, лечение (мониторинг, диагностика) которых может проводиться дистанционно, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Медицинские организации будут иметь право оказывать телемедицинские услуги исключительно после принятия указанных актов на основании соответствующих положений.

Левин обратил внимание на то, что в условиях правового вакуума дистанционное оказание медицинских услуг пациенту с применением телемедицинских технологий по вопросам оказания медицинской помощи в рамках существующего правового поля реализовано быть не может. «Это приводит к тому, что пациентам, страдающим определенными группами заболеваний, при которых возможно наблюдение и мониторинг состояния пациента посредством использования информационных технологий, такие услуги оказываться не могут даже при условии наличия на рынке соответствующих предложений и разработок, которые могли бы позволить оказывать дистанционные медицинские услуги пациентам», — обеспокоен он.