Орел, 30 мая, 2016, 14:05 — ИА Регнум. В Орловской области устраняют последствия непогоды — 28−29 мая на территории области прошли сильные дожди, которые сопровождались шквалистым ветром, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896 год.

Так, как рассказал на совещании в правительстве 30 мая глава ГУ МЧС по Орловской области Александр Новиков, в Урицком районе поток воды размыл плотину, в результате был затоплен приусадебный участок, принадлежащий многодетной семье.

«В настоящий момент вода с участка ушла. Ущерб строению не причинен, но весь урожай водой уничтожен. В районной администрации будет решаться вопрос об оказании адресной помощи пострадавшей семье», — цитируют руководителя ведомства «Орловские новости».

В областном центре сильный ветер повалил несколько деревьев, есть поврежденные автомобили. Из-за обильных осадков вновь под водой оказалась только недавно отремонтированная — к юбилею города — набережная Оки. Фото с затопленной набережной появились в социальных сетях.

Работы по строительству и реконструкции набережных Оки и Орлика в Орле начались осенью 2014 года, общая стоимость работ составляет более 340 млн рублей млн рублей. При этом в 2015 году, после того, как дожди подмыли новую набережную, в проект были внесены изменения, которые предусматривали установку дополнительного оборудования стоков для воды. Впрочем, паводок в начале марта показал, что проблему решить не удалось: часть набережной тогда скрылась под водой.