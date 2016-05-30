Сочи, Краснодарский край, 30 мая, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Русское географическое общество (РГО) — старейшее природоохранное объединение нашей страны. Созданное еще при царе Николае Первом, это общество всегда шло в ногу с официальной властью, помогая и направляя государственные органы в деле изучения и освоения природы. Так, недавно большая миссия РГО вместе с Минобороны России принимала участие в очистке Арктики от загрязнений. Но, оказывается, не все региональные отделения РГО следуют этому вектору. Более того, некоторые представительства общества занимаются прямо противоположным.

Фото Николая Разуваева Президент РГО Сергей Шойгу и председатель попечительского совета РГО Владимир Путин

В 2010 году председателем попечительского совета РГО стал Владимир Путин, а президентом общества — Сергей Шойгу. Единственным филиалом, который выступил против этих назначений, стало сочинское отделение РГО. Коллектив филиала посчитал недопустимым то, что первые лица государства участвуют в деятельности природоохранной организации. Тогда скандальный демарш окончился судами, которые исполнительная дирекция РГО проиграла. Председатель сочинского отделения РГО Феликс Иваненко оставил за собой право иметь обособленное юридическое лицо, не зависящее от центрального аппарата РГО.

Во время подготовки к Олимпийским играм «Сочи-2014» сочинское отделение РГО заняло позицию противников проведения Олимпиады и солидаризировалось с объединением активистов «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» («ЭкоВахта») во главе с Андреем Рудомахой. Ближайшие соратники Рудомахи по «ЭкоВахте» Юлия Набережная и Сурен Газарян одновременно занимали должности и в сочинском отделении РГО. Активисты добивались отмены, переноса или отсрочки строительства олимпийских объектов в Имеретинской низменности, Красной Поляне, по всему участку совмещенной дороги Адлер — Эстосадок. Из-за позиции сочинского отделения РГО город Сочи до сих пор задыхается в мусорных свалках — перед Олимпиадой «географы» и «вахтовики» протестовали против строительства мусороперерабатывающего завода.

По данным КП, большой отчет об ущербе природе, якобы нанесенном Олимпиадой, был подготовлен «ЭкоВахтой» на средства американского фонда Crude Accountabilty, и активное участие в его составлении принимали члены сочинского отделения РГО. Сурен Газарян покинул Россию, получив политическое убежище в Эстонии.

После Олимпиады «ЭкоВахта» и сочинское отделение РГО стали работать против другого важного проекта для России — строительства Керченского моста. Рудомаха и Набережная за свою позицию даже были включены украинскими СМИ в список «друзей Украины в России». Набережная называла воссоединение Крыма с Россией «аннексией»: «Последствиями аннексии Крыма стала не только потеря надежды превратить Сочи в международный центр спорта, но и нарушенные дипломатические отношения. В этом году планировалось провести в Сочи саммит G-8, но лидеры государств бойкотировали это мероприятие и де-факто изгнали Россию из группы промышленно развитых стран».

Сейчас Юлия Набережная работает заместителем у Рудомахи в «ЭкоВахте» и выполняет функции научного секретаря в сочинском отделении РГО. Она выступает с докладами от имени Русского географического общества. Так, на городской конференции по экологии в Сочи 3 июня Набережная заявлена по теме: «Экологический каркас территории города Сочи как основа устойчивого развития городской агломерации».

Протестная деятельность сочинского городского отделения РГО контрастирует с акциям краснодарского краевого отделения общества. Там проводят уроки географии, действуют молодежные поисковые отряды, организуются экспедиции. Председатель краснодарского отделения РГО Иван Чайка даже организовал вручение национальной премии «Хрустальный компас» за достижения в области географии и экологии.