Астана, 30 мая, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Иностранные инвесторы, которым будут предоставлены в долгосрочную аренду земли сельхозназначения, смогут обогатить аграрный сектор Казахстана инновационными технологиями. Об этом на встрече с российскими журналистами в Астане заявил председатель народно-демократической патриотической партии «Ауыл», член Комиссии по земельной реформе, депутат Сената парламента Казахстана Али Бектаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

«Если придет инвестор, который действительно будет возделывать землю на должном уровне с выгодой для себя и для экономики Казахстана, и если этот инвестор будет обладать хорошими новыми технологиями, в том числе агарными, мы считаем, что на это надо идти», — заявил Бектаев, говоря о возможном введении поправок в Земельный кодекс, согласно которым иностранцам будет даваться право брать земли сельхозназначения в аренду на срок до 25 лет. По его словам, перспективы сельского хозяйства зависят от применяемых технологий, и Казахстану необходимы новые решения в этой области, которые будут приносить «больше выгоды и урожая».

Как отметил Бектаев, в Комиссии по земельной реформе рассчитывают на инвесторов «из ведущих аграрных государств». «Сегодня таковыми являются и Франция, и Голландия, и Австрия, а также многие другие государства, которые имеют большой опыт именно во внедрении новых агротехнологий», — подчеркнул он, отметив при этом, что в казахстанский аграрный сектор только-только начинает привлекаться иностранный капитал. «Сегодня у нас работают, насколько я знаю, инвесторы из Израиля, Франции, Голландии, России, по-моему, есть некоторые китайские компании», — рассказал депутат, однако точные цифры по иностранным инвесторам назвать затруднился.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая в ходе расширенного совещания в Казахстане по поручению президента Нурсултана Назарбаева была создана Комиссия по земельной реформе. Ее создание было спровоцировано митингам протеста, прошедшим в семи городах Казахстана,. Главной причиной, вызвавшей недовольство людей, стали поправки в Земельный кодекс, принятые еще в 2015 году, согласно которым иностранцам давалось право брать земли сельхозназначения в аренду на срок до 25 лет. Тогда же на совещании 5 мая Назарбаев объявил о моратории на введение данных поправок сроком на один год.

Однако, несмотря на работу Земельной комиссии по разъяснению поправок в земельное законодательство страны, несмотря на предупреждения генерального прокурора Казахстана Жакипа Асанова не поддаваться на провокации и не участвовать в митингах, 21 мая в нескольких городах Казахстана снова прошли акции протеста. По разным оценкам, в них приняли участие от 400 до нескольких тысяч человек. Как сообщает международный фонд защиты свободы слова «Адил соз», в целом по стране в ходе митингов было задержано не менее 55 журналистов.