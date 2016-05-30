Москва, 30 мая, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В России по данным на 1 апреля 2016 года число заемщиков, имеющих пять и более одновременно действующих кредитов, снизилось в годовом выражении на 47,8%, или на 282,1 тысячи человек и составило 306,9 тысячи человек. Таковы данные, представленные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

Якоб Дук. Сборщики долгов. XVII век

Как отмечается, снижение затронуло абсолютно все сегменты заемщиков с количеством кредитов от двух и выше. При этом темпы сокращения тем выше, чем больше кредитов обслуживает заемщик.

Кроме того, зафиксировано снижение общей текущей долговой нагрузки (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу, или PTI — payment to income). По состоянию на 1 апреля PTI для заемщиков, обслуживающих пять и более кредитов, составила 51,67%, снизившись за год на 0,77 п.п.

«Сокращение количества заемщиков с пятью и более активными кредитами, а также снижение долговой нагрузки в этом сегменте — пример более взвешенного подхода кредиторов к работе с заемщиками. Конечно, такая политика кредиторов будет способствовать развитию кредитования в цивилизованном русле и повышению стабильности всего сектора экономики», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.