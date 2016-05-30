Кемерово, 30 мая, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Жители Кемеровской области стали меньше курить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Роспотребнадзоре. Согласно статистике, опубликованной на сайте ведомства в рамках празднования Всемирного дня без табачного дыма, в 2015 году в регионе было продано более 1,74 млрд папирос и сигарет, или 640 штук на одного жителя Кузбасса.

Винсент Ван Гог. Автопортрет с трубкой и соломеной шляпой (фрагмент). 1888

Для сравнения, в 2014 году кузбассовцы купили более 1,75 млрд папирос и сигарет (805 штук на человека), в 2013 г. — 1,75 млрд (800 штук).

«Таким образом, продажа табачных изделий в Кемеровской области в сравнении с 2013 годом уменьшилась на 12,5 млн штук папирос и сигарет», — отметили в ведомстве.

Несмотря на такие данные, проблема заболеваемости и смертности, связанной с употреблением табачных изделий, остается по-прежнему актуальной. В 2015 году и первом квартале 2016 года специалисты Роспотребнадзора проверили более 300 предприятий, занятых реализацией табачной продукции, в половине случаев были выявлены нарушения. На юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей был наложен штраф на общую сумму более 2 млн рублей.