Анкара, 30 мая, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Официальный представитель Минобороны Туниса Бельасен Уэслати заявил 30 мая, что в результате подрыва на противопехотной мине, установленной исламистами близ границы с Алжиром, погибло двое мирных жителей, еще один получил ранения, сообщает Reuters.

Анна Петрова Взрыв мины

По данным Минобороны, от рук террористов погибло две женщины, еще одна получила ранения.

Силы безопасности страны начали операцию по уничтожению запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», после того как её боевики совершили серию крупных терактов в 2015 году, а также против связанных с «Аль-Каидой» исламистов, которые нападают на войска страны по границе Туниса с Алжиром.