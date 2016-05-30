Барнаул, 30 мая, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Лето-2016 в Барнауле предъявило свои права, когда еще не стаял снег. Аномально теплые дни и майские грозы природа начала дарить барнаульцам аж с апреля. Поэтому календарное лето столица Алтайского края встречает не по-сибирски пышной зеленью.

ИА REGNUM Торговый дом И. Ф. Смирнова. Купец 1-й гильдии Иван Фёдорович Смирнов был крупным барнаульским предпринимателем второй половины XIX – начала XX вв. и весьма влиятельным человеком, избирался гласным барнаульской городской думы. В 1909 году он построил самый большой на тот момент магазин в городе

ИА REGNUM Ул. Пушкина. На Кирпичной стене — только одно окно. После пожара 1917 года в городе было принято решение: все дома с западной стороны должны иметь одну каменную стенку

Особенно великолепна старая часть Барнаула по вечерам. К 19 часам деловая жизнь на улицах Пушкина (бывшая Иркутская линия), Льва Толстого (Большая Тобольская) и Ползунова (Петропавловская линия) замирает, и тогда ничто не отвлекает от созерцания архитектурного наследия, дошедшего из XVII века.

Редкие горожане, утомленные солнцем, не доезжают до дома, оставляя на остановках продукты своей жизнедеятельности.

ИА REGNUM Барнаул. Лето. Пр. Красноармейский. Утомленный солнцем

ИА REGNUM Барнаул. Лето. Вечер. Пр. Красноармейский в районе остановки общественного транспорта «украшен» мусором

Крепостной город

Отличие Барнаула от других сибирских городов состояло в том, что городское ядро формировалось не на возвышенности, а вокруг завода, расположенного на берегу реки Барнаулки.

После реформ императора Петра Великого Россия, сделав огромный скачок вперед, стремительно вышла на арену мировой истории и стала одной из сильнейших европейских держав. Именно в это время и появился Барнаул — теперь один из старейших городов Западной Сибири. Его возникновению предшествовало открытие богатых меднорудных месторождений в предгорьях Алтая и строительство первого в здешних местах русского медеплавильного завода — Колывано-Воскресенского.

В 1730 году посланцы известного уральского заводчика А. Н. Демидова, занятые поисками удобного места постройки нового, более крупного завода, выбрали устье реки Барнаулки. Выбор оказался довольно удачный.

Заводы того времени были крайне зависимы от воды, приводившей в движение машины и механизмы. Необходим был также и лес — из него выжигали древесный уголь для медеплавильного производства. Правда, будущий завод был значительно удален от источника сырья — медной руды, доставка которой стала очень трудоемким и дорогостоящим делом. Но с этим недостатком приходилось мириться: реки и леса в районе рудников встречались крайне редко.

ИА REGNUM Демидовский столп – обелиск, возведенный в честь 100-летия горного производства на Алтае. Он был заложен в центре Демидовской площади 18 июня 1825 года и окончательно установлен в 1839 году

Как свидетельствует официальный сайт Барнаула, Алтай привлекал Акинфия Демидова не только медью. Рудознатцы, посещавшие предгорья Алтая, высказывали предположение о наличии здесь серебра. О том же свидетельствовали многочисленные серебряные украшения из древних алтайских курганов. В России тогда крупных месторождений этого драгоценного металла не было открыто — тонкий серебряный ручеек струился в государственную казну только из Нерчинских заводов. Поэтому, когда на Алтае, в районе Змеиной горы, была найдена руда серебряная, участь демидовских рудников и заводов была предрешена.

Барнаул с самого основания застраивался по единому «регулярному» плану: параллельно-перпендикулярное расположение улиц дало повод назвать их линиями, как в Санкт-Петербурге.

ИА REGNUM Народный дом — ныне барнаульская филармония (ул. Ползунова, 35). Здесь ставились театральные спектакли, проходили концерты, художественные выставки, работала библиотека

В 1746 году в городе была всего одна улица — Ряпасовская, а чуть позже появились Мастерская и Петропавловская (с 1927 года — Ползунова) улицы, застройка которых началась в 1739—1740 годах одновременно с началом работы сереброплавильного завода и образования поселка при нём.

ИА REGNUM Канцелярия Колывано-Воскресенских заводов

1 мая 1747 года императрица Елизавета Петровна издает указ, которым значительные территории юга Западной Сибири были превращены в царское поместье. В 1846 году у Барнаула появился свой герб, на котором были изображены белая скачущая лошадь и действующая сереброплавильная печь. Эта печь, символ горного производства, подчеркивала главное богатство города — серебро, а лошадь изображалась на гербе Томской губернии, в состав которой входил тогда Алтайский округ.

ИА REGNUM Здание Горного госпиталя, построенное по проекту А. Молчанова в 1819—1845 годах. Является самой ранней постройкой, составляющей ансамбль Демидовской площади

Постепенно упорядочилась застройка жилого сектора города. Расширявшемуся производству требовались люди. Желающих добровольно переселяться в крепостной город было мало, но это не остановило императорское правительство. Приказано было переселять на Алтай и, в частности, в Барнаул крестьян, купцов и мещан в принудительном порядке. В виде «милости» им разрешалось селиться совместно.

К 1760 году на левом и правом берегах реки Барнаулки, в её низовьях, появилось ещё около 10 улиц. Те, что располагались параллельно плотине заводского пруда, считались переулками, а перпендикулярно — улицами.

Барнаул ремесленный

В основе экономического благополучия Барнаула и Алтая лежало производство сельскохозяйственной продукции — в первую очередь маслоделие, слава которого вышла далеко за границы Российской Империи.

ИА REGNUM ул. Льва Толстого в Барнауле. Контрастное сочетание красного и белого цветов придало фасадам более нарядный вид

В это же время в Барнауле на небольших, полукустарных предприятиях выпускались знаменитые шубы — «барнаулки», в жесткой конкурентной борьбе потеснившие ранее популярные «романовские» полушубки. Высокое качество выделки «барнаулок» позволило им с успехом экспонироваться и получать награды на наиболее престижных российских и зарубежных выставках. Большой известностью пользовались и барнаульские валенки, незаменимые в условиях суровых сибирских зим. Они выпускались не только обычного черного цвета, но были и белыми, розовыми, бордовыми, а по желанию заказчика их голенища украшались затейливыми узорами из разноцветных шерстяных ниток.

В Барнауле развивалось и другое производство. Еще в 1864 году, на левом берегу речки Пивоварки, инженер М.Б. Пранг открыл первый в России содовый завод, проработавший около полувека. Более десяти сортов пива выпускали три пивоваренных завода, вырабатывались колбасные и кондитерские изделия.

И все же, Барнаул оставался городом торговым: в 1912 г. здесь насчитывалось более 500 магазинов и лавок.

Купцы-молодцы

С приходом в упадок и окончательным закрытием в 1893 году сереброплавильного завода барнаульцам пришлось искать новые источники дохода. И они их нашли. Барнаул становится торговым, купеческим городом. Именно во второй половине 19 — начале 20 века, как грибы после дождя, открываются новые магазины, строятся добротные, красивые купеческие дома с изящной фигурной кладкой из красного кирпича. Растет и крепнет новый купеческий Барнаул.

ИА REGNUM Так выглядит современная улица Льва Толстого в Барнауле

Многие здания расположились на одной из старейших улиц города — Льва Толстого (до 1910 года — Большой Тобольской). Сейчас, это своего рода музей под открытым небом. В XIX веке здесь, в историческом центре города, строили свои особняки и торговые центры богатейшие купцы и промышленники Барнаула: Морозовы, Суховы, Смирновы. Многие из добротных двухэтажных купеческих домов избежали печальной участи деревянного Барнаула, почти полностью погибшего в большом пожаре 1917 года.

Известие о нем было напечатано в российских газетах под заголовком «Гибель Барнаула». Действительно, после пожара город представлял из себя сплошные руины, огонь уничтожил более 50 кварталов центральной, наиболее благоустроенной, торговой части города. А затем в другом огне, революционном, более страшном и разрушительном по своим последствиям, сгорел и класс барнаульских предпринимателей.

ИА REGNUM Магазин «Дешёвка», работавший в начале XX века на ул. Л. Толстого, 30, продавал товары по умеренным ценам для небогатых слоев населения

После этого до 1930-х годов в принципах градостроительства господствовал план застройки Барнаула по принципу «города-сада», где центром должна была стать идеально круглая площадь, от которой отходило бы шесть равных по длине симметричных радиусов — бульваров.

Наши дни

Переулок Циолковского (По карте 1826 года — 2-й Прудской) примечателен тем, что там сохранился один из немногих «деревенских» домов. Это единственная фотография в репортаже, снятая не редакцией, а барнаульцем Вадимом Никоновым.

Вадим Никонов Переулок Циолковского, 94а в Барнауле. Отголоски сельской жизни

На ней видно, как, в обрамлении бетонных высоток, дедушка сажает картошку. «Это дом дяди Миши, ветерана Великой Отечественной войны», — пояснил горожанин Павел Чеснов. Дедушка ему рассказывал, что отказался от всех предложений переехать в благоустроенное жилье, аналогичной дому площади: «не хочу, и все тут».

Тогда застройщик, оценив все риски, перепроектировал прокладку коммуникаций, и дедулю оставили в покое. «Не знаю насколько это правдивая история, но она красивая. Всегда ее рассказываю таксистам, когда они меня подвозят до дома», — поделился Павел Чеснов.

Но если хочется увидеть старинные постройки, то стоит прогуляться по улицам Пушкина (бывшая Иркутская), Льва Толстого (Большая Тобольская) и Ползунова (Петропавловская линия). Предлагаем читателям ИА REGNUM ознакомиться с приведенным выше фоторепортажем.

Глядя на кирпичные строения и вспоминая историю, даже можно найти оправдание тому факту, что современный Барнаул занимает лидирующее место в России по количеству торговых площадей (2013 году журнал Forbes поставил краевую столицу на второе место в стране по количеству всех торговых площадей, — прим. ред.).

ИА REGNUM Торговый дом И. Ф. Смирнова. Купец 1-й гильдии Иван Фёдорович Смирнов был крупным барнаульским предпринимателем второй половины XIX – начала XX вв. и весьма влиятельным человеком, избирался гласным барнаульской городской думы. В 1909 году он построил самый большой на тот момент магазин в городе

«Слава» купеческого Барнаула имеет давние корни и, горожанам, по сути, есть чем гордиться. Достаточно вспомнить, что именно барнаульским купцам Россия обязана появлению знаменитых шуб — «барнаулок», разноцветных валенок с затейливыми узорами и стабильному «серебряному ручейку». Торговые дома и магазины занимали целые улицы.