Москва, 30 мая, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Первая очередь самой мощной в мире лазерной установки УФЛ-2М будет запущена в Сарове в конце 2017 года, сообщил на форуме «Атомэкспо-2016» директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики Валентин Костюков.

tadviser.ru Технологический образец твердотельного лазерного источника

Одновременно с идущим по графику строительством, создается технологическое оборудование, отметил он. По словам Валентина Костюкова, 95% использованных в конструкции установки технологий являются российскими разработками.

Установка УФЛ-2М будет использоваться для фундаментальных исследований в области физики высоких плотностей энергии. Её площадь будет сопоставима с двумя футбольными полями, а высота установки будет примерно равна 10-этажному дому. Запланированная энергия на выходе составит 4,6 миллиона джоулей, что более чем в два раза превышает показатели аналогичных установок в США и Франции, которые обеспечивают энергию на выходе не более 2 миллионов джоулей.