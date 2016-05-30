Москва, 30 мая, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила субъектам РФ новый инструмент для привлечения средств на программы развития регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая. Речь идет о выпуске ценных бумаг. «Это более выгодно, чем банковские кредиты», — заявила Матвиенко на заседании научно-экспертного совета при спикере Совфеда.

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«Покупателем региональных облигаций, выпущенных для финансирования программ развития, мог бы выступать, скажем, Центральный банк», — рассуждает она.

Кроме того, спикер Совфеда выступила за изменение порядка финансирования полномочий, переданных на уровень субъектов РФ. Необходимо «финансировать передаваемые полномочия за счет увеличения доли доходов, которая должна поступать в региональные бюджеты», а не за счет трансфертов из федерального бюджета.

Новый подход, уверена она, «позволит более обоснованно прогнозировать объем поступлений средств в региональные бюджеты, а власть на местах будет больше заинтересована в росте собственного экономического и налогового потенциала».

Также она настаивает на «принципиальном расширении налоговых полномочий регионов». «Есть, конечно, предложение — позволить регионам вводить собственные налоги как налог с продаж, но это не бесспорное предложение, и его надо обсуждать», — указала Матвиенко.