Рига, 30 мая, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое отменяет запрет на въезд в страну для 29 российских и иностранных журналистов, в том числе четверых сотрудников латвийской русскоязычной газеты «Вести сегодня», сообщает портал Mixnews.lv.

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Как отмечает газета «Вести сегодня», редакция воспринимает это решение не как подарок от украинского президента, а как исправление нелепой ошибки. Как отметил главный редактор газеты Андрей Шведов, о введении санкций, а также об их отмене никто редакцию официально не извещал. «С чем связаны решения администрации Петра Порошенко, нам до сих пор непонятно», — отметил Шведов.

Напомним, Министерство иностранных дел Латвии ранее также попросило Украину пояснить, на каком основании в отношении латвийских журналистов было принято подобное решение.