Москва, 30 мая, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Банк России повысил официальный курс доллара США к рублю и понизил курс евро на 31 мая, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс рубль-евро

Доллар подорожал на 4,12 копейки до 66,0825 рубля. Евро опустился к рублю на 35,04 копейки и составил 73,4970 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам ЦБ РФ на 31 мая, составила 69,4190 рубля, она уменьшилась на 13,5 копейки.