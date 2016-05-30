Рига, 30 мая, 2016, 13:49 — ИА Регнум. В Латвии из 100 человек, которые подают заявку на службу, только 40 принимаются в Национальные вооруженные силы, а около 30% потенциальных латвийских солдат не могут выполнить сравнительно легкие физические упражнения, сообщает портал Министерства обороны Латвии Sargs.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новобранцы

Более того, по признанию ответственного за отбор новобранцев, современные молодые люди в Латвии выбирают в жизни легкий путь и поддаются первым же трудностям. «Сегодня общество занято постановкой целей, принятием вызовов, но это не учит их брать на себя ответственность, чтобы добиться желаемого», — заявил командир отдела отбора Центра рекрутирования Рихард Розенбаум.

По словам Розенбаума, молодые люди заступают на службу, потом уходят, собираются на учения, но никого не предупреждая, не приезжают, выполняют физические нормативы, но останавливаются на полпути.

Также портал отмечает, что около 12% новобранцев не проходят уже первую проверку по линии Министерства внутренних дел, так как против них возбуждены уголовные процессы. Часть молодых людей не подходит по состоянию здоровья — все чаще у кандидатов проблемы с позвоночником, а также сердечные заболевания. Примерно 30% потенциальных солдат не могут пройти первую проверку на физическую выносливость, некоторые — психологическую диагностику.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Правительство намерено укреплять государственную оборону, постепенно увеличивая финансирование этой сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%. Также планируется увеличить роль Земессардзе (ополчение) в обороне страны, улучшить экипировку и численность. Кроме того, будет уделено повышенное внимание образованию молодежи в сфере обороны страны и усилено движение Яунсаргов (военизированная молодежная организация).