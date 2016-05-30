Ижевск, 30 мая, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В Удмуртии с начала сезона зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом и четыре — клещевым боррелиозом. Диагноз 19 пострадавших в настоящее время уточняется, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Клещ

Всего с начала сезона с жалобами на присасывание клещей в медицинские учреждения обратились 4 750 жителей республики, 970 из которых — дети. Половина случаев — 2 316 зафиксированы в Ижевске, из них 243 — дети до 14 лет.

Наибольшее число пострадавших отмечено в городах — Ижевск, Воткинск и Можга, а также в Игринском, Шарканском, Увинском, Кезском, Як-Бодьинском районах региона.

По словам начальника отдела санитарного надзора ведомства Владимира Дмитриева, по состоянию на 27 мая текущего года дератизационная обработка (обработка от грызунов) проведена на площади 640 га, что составляет 100% от общей площади летних оздоровительных учреждений. При этом площади, охваченные акарицидной обработкой (обработка от клещей), составляют только 47,2% от общего объема.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Удмуртия входит в число регионов полностью эндемичных по энцефалиту. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году на территории России зарегистрировано 2308 случаев клещевого вирусного энцефалита, из которых 295 — у детей до 17 лет. При этом — 24 летальных исхода, из них один — среди детей.

За тот же период зафиксировано 7359 случаев инфекционного клещевого боррелиоза, 727 — среди детей до 17 лет. Показатель заболеваемости составил 5,05 на 100 тыс. человек, что на 11,8% выше показателя прошлого года (4,45).

В 2016 году клещи захватывают все новые территории. Граждане подписывают петиции за обработку лесных массивов химикатами, как во времена СССР. Но и дуст нас, похоже, не спасет. В условиях глобального потепления полностью популяцию клещей уничтожить не получится.