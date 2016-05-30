Москва, 30 мая, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам отдельную встречу Владимира Путина с председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Песков призвал не предаваться излишнему оптимизму относительно приезда Юнкера на форум и искать «в каждых шагах какие-то признаки перелома».

По его мнению, негативные последствия ската к санкционной риторике и отказа от диалога и сотрудничества с Россией невозможно будет преодолеть в одночасье. На восстановление изрядно пошатнувшегося взаимного доверия нужно время, «это нельзя сделать за одну ночь», сказал Песков.

Ранее официальные лица ЕС выражали сомнения относительно того, что Юнкер посетит Россию. Напомним, двадцатый юбилейный Санкт-Петербургский международный экономический форум пройдет с 16 по 18 июня 2016 года.