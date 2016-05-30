Анкара, 30 мая, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 30 мая, что ни одна мусульманская семья не должна пользоваться противозачаточными средствами или обращаться в центры планирования семьи, призвав тем самым благочестивых мусульман заводить больше детей, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган (фрагмент)

«Мы умножим число наших потомков. Они говорят о планировании населения, контроле рождаемости. Ни одна мусульманская семья не может придерживаться такого же подхода», — отметил глава Турции в ходе речи в Стамбуле. «Никто не может вмешиваться в дело Аллаха. И прежде всего этот долг должны выполнять матери», — добавил он.

Правозащитные группы, а также оппозиционные политики не раз критиковали Эрдогана за то, что он указывает женщинам, сколько детей им иметь, и пренебрегает западной концепцией полового равенства.

Ранее он сравнил использование противозачаточных средств с государственной изменой.