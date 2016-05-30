Домодедово, Московская область, 30 мая, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Сотрудники полиции города Домодедово задержали 28-летнего москвича, подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка. Мужчина поджег жилой дом, зная, что там находятся люди, сообщает 30 мая следственное управление СК РФ по Московской области.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

По информации следователей, 28 мая этого года подозреваемый поссорился со своей сожительницей. 48-летняя женщина после конфликта отправилась спать в комнату на втором этаже дома, там же находился ее 12-летний сын. Мужчина решил расправиться с подругой и ребенком и, дождавшись, пока те уснули, поджег дом и уехал на автомобиле с места происшествия.

Мальчик скончался в доме от отравления угарным газом, его мать доставили в больницу. Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по п.п. «в, е» ч.2 ст. 105 УК РФ, «Убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом». Расследование продолжается.