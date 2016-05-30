Красногорск, 30 мая, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Граффити-флешмоб ко Дню защиты детей пройдет в восьми муниципалитетах Подмосковья. Учащиеся десяти школ раскрасят заборы вокруг строительных объектов. Темой рисунков станет стихотворение Владимира Маяковского «Кем быть?». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина.

Александр Дейнека. Маяковский в РОСТА (фрагмент). 1941

1 июня в Международный день защиты детей в Московской области пройдет социальная акция, в которой примут участие дети из 10 школ Красногорска, Железнодорожного, Люберец, Видного, Королева, Химок, Апрелевки и городского поселения Свердловский.

Учащимся предложат нарисовать граффити на заборах вокруг строительных объектов области. Темой рисунков станет знаменитое стихотворение Владимира Маяковского «Кем быть?».

Ранее профессиональные художники и дизайнеры провели мастер-классы со школьниками. Ученики познакомились с азами граффити и создали эскиз будущей композиции.

В акции также примут участие одиннадцать девелоперских компаний региона. Открытие арт-объектов состоится 1 июня в 12:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд социальных акций 1 июня пройдет в Москве. Так, в столице организуют праздничные концерты, развлекательные мероприятия и спортивные состязания, проведут серию мастер-классов для детей.