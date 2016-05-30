Москва, 30 мая, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Адвокат граждан Украины Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко Александр Попков заявил, что осужденные подали прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании, сообщает «Эхо Москвы».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, прошение подал Афанасьев, свою вину в содеянном он не признал. Написать прошение подзащитному Попкова предложили представители России, чтобы упростить процедуру передачи на Украину.

Напомним, Афанасьев осужден в России на семь лет колонии строгого режима за создание на территории Крыма террористической организации. По делу он проходил как сообщник украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного российским судом на 20 лет колонии за терроризм.

Солошенко в октябре 2015 года был признан виновным в шпионаже, Мосгорсуд приговорил его к шести годам колонии строгого режима.