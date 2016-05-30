Тула, 30 мая, 2016, 13:27 — ИА Регнум. XIV Международный фестиваль Крапивы пройдет в с. Крапивна Щекинского района Тульской области 4 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

brewbooks Крапива

Фестиваль пройдет при поддержке облправительства и Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», администрации муниципального образования Щекинский район.

Фестиваль, по традиции, пройдет сразу на нескольких площадках, однако в этом году организаторы решили несколько изменить его формат и увеличить количество мероприятий.

В этом году фестиваль на главной сцене откроет уже хорошо знакомый яснополянской публике Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова, продолжит концерт группа Inwires, вокалистка которой Анастасия Крашевская стала известна широкой публике благодаря участию в телепроекте «Голос». Также на сцене выступит трио JoanderSantos (Бразилия), которое исполнит композиции в стиле босса-нова, а также современный авторский джаз. Еще одним гостем фестиваля станет певица Инна Желанная, а завершит фестивальный день ½ Orchestra — одна из главных оркестровых и джазовых команд новой волны в России, и финалисты «Новой волны-2015» Guru Groove Foundation.

На второй музыкальной площадке, которая заработает на полчаса позже первой, выступят музыканты из Тулы и Тульской области. Также здесь пройдут выступления коллективов из самой Крапивны и показ коллекций одежды в этническом стиле, организованный фестивалем моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль».

В рамках фестиваля будет работать ярмарка сувениров и изделий ручной работы — здесь же будут работать мастер-классы по их изготовлению. Так, для желающих освоить технику изготовления кружев из крапивного волокна мастер-класс в краеведческом музее проведет мастерица Евгения Рогозина. Не менее увлекательным станет и мастер-класс по созданию обереговой куклы сибирских народов «акань», традиционным материалом для которой является крапива. Он пройдет в рамках фотовыставки «Трава-огонь», которую специально к фестивалю привезут из Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Крапивенский краеведческий музей в день фестиваля предложит своим гостям поучаствовать в разнообразных интерактивных программах, квестах и конкурсах, позволяющих больше узнать об истории Крапивны и жгучем растении, ставшем символом этого города. В рамках научно-познавательного проекта «Крапивный микромир» преподаватели факультета естественных наук Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого расскажут, почему крапива жжется, есть ли у нее не жгучие родственники и как получить натуральные красители из крапивы.

Гости не останутся голодными — на фестивале будет работать фуд-корт со специальным «крапивным» меню.

Фирменным знаком фестиваля стали крапивные бои. Любой желающий может принять участие в трех различных состязаниях — «Захват флага», «Держись до конца» и «Стенка на стенку». Попробовать свои силы можно как в парном бою, так и в командном соревновании. Бои проведет Центр традиционной культуры «Витязь». Работа «боевой» площадки завершится красочным шоу от тульского театра огня «Эра».