Марсель, Франция, 30 мая, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Террористы группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России) намерены атаковать болельщиков во время футбольного матча сборной России и сборной Англии, запланированного на 11 июня в Марселе (Франция), сообщает Sun.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист из Исламского Государства

Намерения экстремистов стали известны в ходе расследования по делу о терактах в Париже и Брюсселе. В ноутбуке организатора терактов Салаха Абдеслама найдена информация, которая указывает на такие планы ИГ. Для осуществления террористических атак ИГ планирует привлечь шахидов, а также беспилотные летательные аппараты с химическим оружием.

Отмечается, что атаки могут произойти в барах, которые не так тщательно охраняются, как стадионы. Вероятно, Россия и Великобритания вызывают особое недовольство у ИГ, так как обе эти страны бомбили экстремистов в Сирии, считает издание.

Напомним, что террористы ИГ провели серию терактов в Евросоюзе: 14 ноября 2015 года в Париже и затем 22 марта в Брюсселе. В Париже погибли 129 человек, в Брюсселе —31 человек. большое количество людей пострадали.

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