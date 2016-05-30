Омск, 30 мая, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

Michael Gil Ямы на дороге

Омск-Ямск

Пользователи соцсетей из Омска опубликовали в группах, посвященных городским событиям, фото с архитектурной композицией, испорченной вандалами.

На стеле, расположенной на въезде в Омск, предположительно по Сыропятскому тракту, букву «о» в названии города исправили на букву «я». То есть вместо надписи «город Омск» получилась надпись «город Ямск».

Подписчики групп реагировали на это фото по-разному, однако большинство пользователей все-таки осудили действия вандалов.

Как сообщает «Омск-Информ», дорога в том районе, где установлена стела, хорошим качеством не отличается и «кишит ямами».

В мэрии Омска ИА REGNUM не смогли подтвердить или опровергнуть информацию об испорченной архитектурной композиции. В областном УМВД ИА REGNUM сообщили, что на данный момент «информация зарегистрирована в установленном порядке, назначено проведение проверки». «Сообщения, размещенные в СМИ, проверяются, все необходимые мероприятия в ходе проверки будут выполнены», — уточнили в ведомстве.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, этой весной Омск прославился на всю страну из-за плохих дорог. Омичка в ходе прямой линии с президентом РФ рассказала Владимиру Путину о катастрофическом состоянии местных дорог.

Незадолго до прямой линии стало известно, что в муниципальные образования Омской области на ремонт автомобильных дорог направлено 650 млн рублей. Из них 643,3 млн рублей направлено городу Омску. А в конце апреля областные власти сообщили, что правительство Омской области из регионального дорожного фонда в мае этого года планирует выделить на ремонт дорог в городе дополнительно 200 миллионов рублей.

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Кроме того, регион получит средства на ремонт дорог в 2016 году, полученные за счет взимания платы с транспортных средств повышенной грузоподъемности — 750 млн рублей. В заявке региона предусмотрено, что две трети от выделенной суммы (500 млн рублей) пойдет на ремонт дорог в городе Омске.

Владыку Феодосия похоронят в Ачаирском монастыре

Омичи в Успенском соборе простились с бывшим владыкой Феодосием.

Находившийся на покое один из старейших иерархов Русской православной церкви митрополит Феодосий (Процюк) скончался 28 мая в Омской областной клинической больнице на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял Омскую кафедру в течение 25 лет, до 2011 года, сообщили ИА REGNUM в Омской епархии.

29 мая жители Омской области простились с митрополитом Феодосием в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Омска. Храм был открыт всю ночь. Бывший владыка будет похоронен в нижнем храме Успенского собора Ачаирского женского монастыря Честного Креста Господня.

Борьба с нелегальным алкоголем

По искам прокурора Ленинского округа Омска суд признал размещенную в интернете информацию о продаже алкоголя дистанционным способом запрещенной к распространению на территории России. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Омской области.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры нашли в интернете шесть сайтов, на которых была размещена информация о продаже дубликатов элитных марок алкоголя дистанционным способом. Такая продажа алкогольной продукции на территории РФ запрещена.

По результатам проверки прокурор Ленинского округа Омска направил в суд шесть исковых заявлений о признании данной информации запрещенной к распространению. Ленинский районный суд Омска удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Судебное решение уже вступило в законную силу. Его копия направлена в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

«Продолжая работу в указанном направлении, прокуратура Ленинского округа города Омска установила еще пять аналогичных интернет-сайтов, в связи с чем в суд направлены соответствующие исковые заявления, которые находятся на рассмотрении», — говорится в сообщении ведомства.