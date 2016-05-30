Москва, 30 мая, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Российский анимационный фильм «Белка и Стрелка-2» 26 августа выйдет в кинопрокат США, а затем его начнут показывать в кинотеатрах других стран, сообщил глава Киностудии имени Горького Сергей Зернов на защите кинопроектов, претендующих на государственную поддержку.

sputnikfestiwal.pl Белка и стрелка

Также им была представлена будущая лента «Белка и Стрелка-3», создающаяся при финансовой поддержке Киностудии имени Горького.

По его словам, озвучивать третью часть мультфильма про космических собак будут Нонна Гришаева, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, а в международном прокате — Алисия Сильверстоун и другие известные актеры.

Первая часть мультфильма была переведена на 46 языков и продана более чем в сотню стран. 70 стран ждут вторую часть ленты. Оба фильма окупились на внутреннем рынке.

Члены экспертного и попечительского советов Фонда кино рассмотрят 63 проекта 59 кинокомпаний, не входящих в число лидеров российской киноиндустрии. Итоги будут оглашены несколькими днями позже.