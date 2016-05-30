Киев, 30 мая, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Текст договоренностей властей Украины с Международным валютным фондом должен быть обнародован, об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после заседания Согласительного совета в Верховной раде, сообщает 30 мая Укринформ.

GamesDiscussion Юлия Тимошенко

По словам Тимошенко, положения соглашения с МВФ необходимо обсудить с народом и парламентариями при участии президента, выделить для этого время, опубликовать текст обязательств, взятых на себя правительством.

Так, среди договоренностей — отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель, ликвидация остатков льгот для сельхозпроизводителей. Тимошенко добавила, что уже заключенная договоренность с МВФ, касающаяся повышения тарифов на коммунальные услуги, недопустима.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля этого года на Украине цены на газ стали одинаковыми и для простых граждан, и для предприятий. В результате жители вынуждены платить за газ почти в два раза больше, при этом льготы, действовавшие в отопительный сезон, отменены. Такие условия были выдвинуты Киеву Международным валютным фондом для продолжения программы финансовой помощи Украине.