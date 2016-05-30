Тула, 30 мая, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Конфликт жителей поселка Плеханово (Тульская область) с властями начался 15 марта из-за попытки незаконного подключения к газовой сети, когда около двух тысяч человек (400 домов) остались без газа и отопления. Сотрудники аварийной газовой службы прибыли на место утром. Группа жителей поселка их просто не подпустила к аварийному участку, где позже была обнаружена незаконная врезка в газовые сети.

Цитата из к/ф «Табор уходит в небо». реж Эмиль Лотяну. 1976. СССР Цыгане

Аварийщики, получив доступ к месту врезки, начали ремонт, которому помешала толпа местных жителей, в основном цыган. Около 100 человек набросились на ремонтную бригаду, у автомобиля аварийщиков были разбиты фары.

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Участники акции протеста жгли шины, фиксировались нападения на сотрудников полиции и журналистов — когда на месте появились журналисты местных СМИ, толпа стала кидать в них камни и палки. Ремонт пришлось прервать.

17 марта для устранения и предотвращения беспорядков в поселок были направлены бригады ОМОНа и полиции, они оцепили здание местной администрации. Позже порядок в поселке был восстановлен, четверо жителей привлечены к административной ответственности — трое арестованы, еще один должен выплатить штраф.

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Газовщики демонтировали 200-метровый участок газораспределительной магистрали — только на этом отрезке было обнаружено пять незаконных врезок, от каждой из которых самодельные сети тянулись в несколько домов. По заявлению газовщиков, на ворованном газе «сидели» десятки домовладений.

После того как беспорядки были подавлены, власти заявили о разработке проекта планировки поселка и намерении оказать помощь жителям поселка в регистрации их домов. Выяснилось, что значительная часть домов, многие из которых были построены еще в советское время (цыганская община в Плеханово живет с 1960-х годов), числятся как самострои, а люди в них проживают незаконно. Уведомления о незаконности построек жители поселка получали еще с осени 2015 года, однако они до сих пор на месте.

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Администрация и представители цыганской общины поселка пришли к соглашению, согласно которому более 120 незаконно возведенных домов снесут, а к остальным будут проведены все необходимые коммуникации. Незаконные постройки на территории поселка Плеханово должны были быть снесены в обязательном порядке, срок добровольного сноса истек 20 апреля. Незаконными дома признал суд.

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По словам врио губернатора Алексея Дюмина, история с незаконными постройками в поселке Плеханово началась не вчера. Долгое время проблема просто замалчивалась, а решение вопроса откровенно затягивалось. «Находились сотни оправданий, чтобы не исполнять законные постановления. Десятки обоснований, чтобы не принимать решение, не брать на себя ответственность», — сказал Дюмин 20 апреля.

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4 мая администрация Тулы провела публичные слушания по проекту планировки Плеханово: согласно документу, предлагается снести 82 незаконных строения, но построить 44 объекта, благоустроить поселок. График очередности сноса 78 самовольно возведенных строений на территории тульского поселка Плеханово представлен в правительство региона 25 мая.

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По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, в настоящее время завершена работа по паспортизации домов в месте компактного проживания цыган в поселке Плеханово. Выявлено 320 строений: 290 — в Плеханово, еще 30 — в селе Хрущево. В этих домах живут 1711 человек. Власти Тулы еще раз подтвердили: снести незаконно возведенные дома они готовы своими силами.

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30 мая в поселке начался снос незаконных построек, работают экскаваторы и бульдозеры. Семи зданий уже нет, а жители поселка, которые отказались сносить самостой, «угрожают полицейским «колдовской местью»: некоторые из женщин обещали, «что все фото сотрудников полиции, которые будут сделаны сегодня, они разместят на кладбище, что приведет к «колдовской мести».

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На руках у судебных приставов — решения суда о сносе более 120 домов. Уточняется, что самостоятельно жители поселка разобрали лишь один дом, это произошло 21 апреля.