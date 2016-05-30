Уфа, 30 мая, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Криминальная битва на Хованском кладбище в Москве обнажила проблемы в сфере ритуальных услуг, чиновники в регионах прозревают и выходят из спячки. Мэрия Уфы 30 мая объявила, что МБУ «Комбинат специализированного обслуживания» работает над инновационным проектом под условным названием «Электронные кладбища Уфы». По мнению разработчиков, комплексное программное обеспечение станет эффективной системой учёта захоронений в электронном виде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Каспар Давид Фридрих. Монастырское кладбище под снегом. 1819

В настоящее время создано программное обеспечение и интерфейс для ведения электронной базы данных о захоронениях. С начала года в базу введены данные на 80 тысяч умерших. В 2016 году комбинат планирует сформировать электронную базу данных по действующим кладбищам Северному и Южному — это около 315 тысяч фамилий. В перспективе стоит задача сформировать базу данных на 526 тысяч захоронений.

Ведется разработка служебного программного обеспечения с целью сбора и введения информации по координатам, фотографиям и оперативному поиску мест захоронений, с последующим формированием электронной карты захоронений. Далее, на основе разрабатываемого программного обеспечения, планируется наполнение информационного сайта электронными картами кладбищ Уфы.

Сайт также будет содержать раздел «Книга памяти историко-мемориальных кладбищ Уфы», который будет сформирован совместно с краеведами Аксаковского Фонда. Комплексное программное обеспечение для мобильных устройств будет работать на всех популярных платформах (Android, iOS, Windows) для поиска захоронений и построения маршрута до места погребения.

Тестовую версию планируется запустить в третьем квартале 2016 года. Комплексное программное обеспечение, разрабатываемое в Уфе, не имеет аналогов в России и призвано стать не только эффективной системой учета захоронений, но и незаменимым подспорьем для тех, кто ищет места погребений своих близких, отмечаают в горадминистрации.

Особо подчёркивается, что сегодня администрация Уфы ставит перед коллективом МБУ «Комбинат специализированного обслуживания» ряд важных задач: «Уфимцы, столкнувшиеся с горем в своих семьях, должны иметь возможность получать качественные ритуальные услуги. Отрасль должна быть прозрачной. На погостах особое внимание необходимо уделить вопросам благоустройства, содержания территорий в чистоте».