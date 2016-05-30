Великий Новгород, 30 мая, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Новгородский районный суд сегодня, 30 мая, признал виновным 31-летнего жителя Великого Новгорода Андрея Старообрядцева в совершении шести преступлений по ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве»). Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель суда Валерий Таганский, обвинительный приговор суд вынес в особом порядке судебного разбирательства — вину в совершении преступлений подсудимый признал в полном объёме.

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Как было установлено в суде, в ноябре 2015 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в Старорусском районе, позвонил на станцию скорой помощи Старой Руссы, в районную пожарную часть, а также в районное отделение полиции и сообщил о готовящихся взрывах этих учреждений. Позже, в январе 2016 года, он сообщил о якобы готовящихся взрывах зданий скорой помощи, УМВД и аварийно-диспетчерской службы в Великом Новгороде. В действительности же, при проверке сообщений Старообрядцева, было установлено, что здания заминированы не были. По совокупности преступлений суд приговорил его к лишению свободы условно на 1,5 года с испытательным сроком 2 года.

По словам Валерия Таганского, в настоящее время за совершение аналогичных преступлений по ч. 1 ст. 207 УК РФ в суде рассматриваются ещё три уголовных дела. Их фигурантами являются 38-летний неработающий гражданин и 62-летний пенсионер из Великого Новгорода, а также 30-летний житель Майкопского района Республики Адыгея. Один из них, ранее судимый, находится сейчас в розыске.