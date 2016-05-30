Москва, 30 мая, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Ни один из современных мессенджеров не предусматривает защиту от доступа к переписке со стороны третьих лиц. Об этом 30 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В целом использовать в служебных целях, которые включали бы в себя служебную информацию, тем более информацию классифицированную, это, наверное, неверно, и это абсолютно опрометчиво, какие бы сервисы ни были — отечественные или иные. Потому что ни один из этих сервисов не предусматривает защиту», — сказал Песков.

По его словам, решений в данном направлении «пока не принималось», поскольку «существует закон о государственной тайне, на котором основываются уже все инструкции по работе с данными, представляющими государственную тайну».

Песков напомнил, что в соответствии с этим законом «и происходит достаточно строгая регламентация работы с классифицированной информацией».

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что не знает о существовании отечественного мессенджера: «Товарищ [Павел] Дуров — наш соотечественник, и я бы считал, конечно, что это все-таки продукт, разработанный нашим соотечественником. Поэтому одно служебное другому служебному рознь».

Песков отметил, что в данном случае «важно все-таки соблюдение имеющегося законодательства, которое строго регламентирует работу и допуск к сведениям, представляющим государственную тайну».

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о том, что Минэкономразвития предложило президенту РФ Владимиру Путину ввести запрет на использование иностранных мессенджеров для российских чиновников. Предложение содержится в докладе с предложениями по приоритету закупок российского программного обеспечения и оборудования. Также предлагается ввести данный запрет не только для компьютеров чиновников, но и для их смартфонов.