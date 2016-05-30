Грозный, 30 мая, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В Чечне выявлен факт продажи служебного имущества одним из чиновников Роспотребнадзора. Автомобиль, принадлежащий территориальному отделу управления в Наурском районе, сбыл частному лицу Саламбеку Муртазову начальник этого отдела Рамзан Хаджиев.

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Факт продажи был обнаружен сотрудниками прокуратуры в ходе проверки целевого и эффективного использования федерального имущества, сообщили ИА REGNUM 30 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

Денежными средствами, полученными от сбыта федеральной собственности, Хаджиев распорядился по своему усмотрению. За свои незаконные действия ему придется ответить по закону. В отношении бывшего теперь уже чиновника по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о присвоении чужого имущества, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года в Северной Осетии было возбуждено уголовное дело против заместителя министра государственного имущества и земельных отношений республики. Его подозревают в продаже государственных земельных участков площадью около 300 га, расположенных в городе Владикавказе. Сначала бывший чиновник отдал их в аренду на 49 лет родной сестре, а затем бывший замминистра подписал распоряжение о продаже земельных участков, принадлежащих на праве собственности государству, своей сестре за почти шесть миллионов рублей. Рыночная же стоимость земли составляла более 870 млн рублей.