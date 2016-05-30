Анкара, 30 мая, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Турции и официальный представитель правительства страны Нуман Куртулмуш заявил 30 мая, что ношение военнослужащими США знаков отличий курдских Отрядов народной самообороны идет во вред отношениям между Турцией и США, сообщает Reuters.

Kurdishstruggle Курдский повстанец

С таким заявлением Куртулмуш выступил на пресс-конференции, где он также добавил, что он не считает, что текущий подход США в Сирии, из-за которого страдает такой важный партнер Вашингтона, как Турция, продолжится.

Власти Турции выразили свое негодование относительно поддержки Вашингтоном сирийских Отрядов народной самообороны, которые, по мнению официальной Анкары, поддерживают связь со считающейся в Турции террористической организацией Рабочая партия Курдистана.

Напомним, гнев официальный Анкары вызвали фотографии, сделанные рядом западных СМИ, на которых военнослужащие США изображены со знаками отличия курдских военизированных формирований.