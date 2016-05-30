Красногорск, 30 мая, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Новая взлетно-посадочная полоса появится в московском аэропорту «Домодедово» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Пропусканая способность аэропорта к этому времени достигнет 46,1 млн человек в год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Аэропорт «Домодедово»

Новая полоса позволит принимать самолеты при любых погодных условиях. Планируется, что она заменит ныне существующую взлетно-посадочную полосу, которая после реконструкции станет рулежной дорожкой.

Отмечается, что из-за увеличения пассажиропотока, связанного с чемпионатом мира по футболу, в аэропорту также будет проводиться реконструкция существующего терминала и строительство новых площадей. К началу чемпионата пропускная способность аэропорта составит 46,1 миллиона человек в год.

«Важно подчеркнуть, что при разработке строительных и инфраструктурных проектов мы всегда рассчитываем необходимые мощности, а объемы всех проектов синхронизированы на каждом этапе. К началу чемпионата мира аэропорт «Домодедово» завершит первый этап строительства нового сегмента терминала Т2. Объем собственных инвестиций компании в этот проект превышает 27 миллиардов рублей», — отметил директор аэропорта Игорь Борисов.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Тренировочные базы будут располагаться в Московской области. Их подготовят в Дмитровском, Истринском, Наро-Фоминском, Пушкинском и Солнечногорском районах, а также в Бронницах, Долгопрудном, Домодедове, Лобне, Раменском и Химках.