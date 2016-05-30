Ростов-на-Дону, 30 мая, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Сегодня, 30 мая, на заводе ТАНТК им.Г.М. Бериева в Ростовской области показали первый серийный самолёт-амфибию для МЧС России. Раньше сборка осуществлялась на базе Иркутского авиационного производственного объединения. «Железная птица» модификации Бе-200ЧС, произведённая специалистами таганрогского предприятия, обновлена более чем на 50%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

beriev.com Самолёт-амфибия БЕ-200ЧС

Разработка новейшего воздушного судна велась с использованием новейших цифровых технологий. Отметим, что перед запуском серийного производства Бе-200ЧС на Дону, работники ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева» прошли обучение. Так что можно считать, что на заводе фактически создано новое высокотехнологичное производство.

Согласно техническим характеристикам, машина, созданная из комплектующих отечественного производства, оснащена усиленной конструкцией планера и более современным оборудованием.

Самолёт-амфибия Бе-200ЧС должен был быть представлен широкой публике в сентябре 2016 года на «Гидроавиасалоне-2016», который пройдет в Геленджике. Пополнить же авиапарк МЧС РФ первые самолёты-амфибии должны будут до конца года. Всего ведомство планирует заказать шесть «железных птиц». Новые самолеты помогут не только пожарным подразделениям в тушении возгораний, но и спасателям в акваториях.

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МЧС РФ закажет заводу в Ростовской области шесть амфибий Бе-200

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт-амфибия Бе-200ЧС, выпущенный ранее в Иркутске, уже оказывает помощь спасателям юга России, Северо-Кавказского федерального округа и Республики Крым — территорий, в которых ежегодно прогнозируется высокая и чрезвычайная пожароопасность.