Дзержинск, Нижегородская область, 30 мая, 2016, 13:00 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде прошли обыски в офисе ООО «Мастер групп», выступавшей организатором праздничного салюта в Дзержинске, во время которого один человек погиб, еще несколько пострадали. Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в ходе обыска изъята финансовая, лицензионная и договорная документация. Допрашиваются работники организации

pustserg Салют в ночном небе

Также в офисе изымается медицинская документация для назначения судебно-медицинских экспертиз, назначена взрывотехническая экспертиза. Кроме того, в Москве запланировано проведение обыска в фирме, поставлявшей пиротехнические изделия.

ЧП произошло во время празднования Дня города в Дзержинске. Во время праздничного салюта один из элементов неразорвавшегося фейерверка упал в группу людей, пришедших на праздник, в результате чего погибла пенсионерка. Кроме того, за медицинской помощью обратились еще 14 человек, двое из которых были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекли по неосторожности смерть человека»).

Тем временем в администрации Дзержинска принято решение, что все расходы по похоронам погибшей и поминальным мероприятием возьмёт на себя город. Для членов семьи погибшей будет проведена психологическая реабилитация и предоставлена материальная помощь в размере 300 тыс. рублей.