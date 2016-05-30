Выборг, Ленинградская область, 30 мая, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Двое граждан Украины, по предварительным данным, получили смертельный удар током при использовании самодельной электроудочки во время рыбалки в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сегодня, 30 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рыбак

Тела двух мужчин, 39 и 51 года, были обнаружены 30 мая в садоводстве «Симагинское-2» в поселке Симагино, в ручье, который впадает в реку Сестру.

«Предположительно, мужчины пошли ловить рыбу, используя электрический кабель. Тела находились в воде, в руках одного из погибших был зажат электрический провод, ведущий к частному дому, расположенному в 50−70 метрах от ручья. Рядом с телами в полиэтиленовом пакете лежала пойманная рыба», — уточнили подробности в пресс-службе ведомства.

По факту гибели мужчин проводится проверка. Наиболее вероятно, что их смерть наступила от электротравмы. Оба погибших имели временную регистрацию в Сестрорецке до 2 августа 2016 года.

Добавим, что 26 мая прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга в ходе мониторинга сети Интернет выявила три сайта, на которых в свободном доступе гражданам предоставляются сведения о создании своими руками электроудочки.

«Размещение сведений о добыче (вылове) водных биологических ресурсов с применением одного из способов их массового истребления, побуждает граждан к совершению правонарушения, за которое предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, и облегчает его совершение», — говорилось в сообщении надзорного ведомства.

В связи с чем прокуратура Центрального района обратилась в суд с требованием о признании данной информации запрещенной к распространению на территории РФ. Решением Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга требования прокуратуры были полностью удовлетворены.

После вступления решений суда в законную силу они будут направлены в Роскомнадзор для блокирования страниц с инструкциями по созданию электроудочек.