Москва, 30 мая, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Рабочая группа по нормализации отношений с РФ, об идее создания которой высказались в Турции, не решит данную проблему в полной мере. Об этом 30 мая журалистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я думаю, что ответ на эти слова, наверное, можно найти в заявлениях президента РФ Владимира Путина, которые были сделаны накануне», — сказал Песков.

По его словам, глава государства «достаточно четко обозначил нашу позицию» и сказал, что, «безусловно, какие-то контакты с целью поиска вариантов урегулирования ведутся, но никакая рабочая группа решить эту проблему не может».

Песков подчеркнул, что наладить взаимоотношения с Россией может «только турецкое руководство, от которого, безусловно, в Москве ожидали бы тех действий, о которых говорил еще раз президент Путин в Афинах».

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что в Москве «не слышали извинений» за инцидент с российским самолётом в ноябре 2015 года и «не слышали о готовности возместить ущерб».

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что официальная Анкара планирует создать рабочую группу для нормализации турецко-российских взаимоотношений, переживающих свой кризис после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский военный самолёт в небе над Сирией.