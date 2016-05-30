Москва, 30 мая, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Дилеры АвтоВАЗа предупреждены о прекращении выпуска моделей Lada Xray с двигателем мощностью 110 л.с. от Nissan, сообщает 30 мая издание «Колёса.ру».

Lada Xray

Когда именно дилеры прекратят прием заказов на модификацию со 110-сильным мотором, пока неизвестно. По всей видимости, после ухода Lada Xray с ниссановским мотором HR16 расширится список модификаций, оснащенных 16-клапанным двигателем от ВАЗа мощностью 106 л.с.

В настоящее время в линейке комплектаций Xray имеется базовая Optima стоимостью от 589 тыс. рублей, оснащенная двигателем на 106 л.с. При этом версия Optima Comfort с мотором HR16, имеющая литые диски на 16 дюймов, подогрев передних сидений и кондиционер, обойдется в 639 тыс. рублей минимум.

Возможно, отказ от установки HR16 на Lada Xray связан с увеличением процента локализации по этому двигателю — в 2017 году его намерены довести до 80%, тогда как сейчас он составляет 60%. Кроме того, HR16 ставится на новый Renault Kaptur, выпускаемый предприятием «Рено Россия», и производственная линия АвтоВАЗа будет работать на нужды партнера по альянсу.