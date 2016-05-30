Уфа, 30 мая, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В Башкирии отдых и оздоровление детей будут осуществлять 2680 организаций, в том числе: 95 — загородных оздоровительных лагерей, 1440 — лагерей с дневным пребыванием детей, организованных образовательными организациями, 25 — лагерей санаторного типа, 1000 — лагерей труда и отдыха, 120 — палаточных лагерей. Об этом сообщила министр образования РБ Гульназ Шафикова.

Николай Богданов-Бельский. Дети на озере. 1938

В 2016 году планируется охватить основными формами отдыха и оздоровления 334 тыс. детей (в 2015 году — 332,1), что составляет 81,6% (в 2015 году — 80,3%) от общей численности детей школьного возраста в республике, — отметила министр. — На организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, финансовые средства из бюджета республики выделены в объеме 111 млн рублей. Планируется охватить на эти средства 9 тыс. детей.