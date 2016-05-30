Пермь, 30 мая, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Депутат Чайковского сельского поселения Пермского края Сергей Завьялов не предоставил сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своей супруги в установленном законом порядке. За это своими коллегами он лишен депутатского мандата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры

Давид Тэнирс Младший. Богача ведут в Ад. 1647

Именно прокуратура Нытвенского района Пермского края в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в Совете депутатов выявила факт непредоставления депутатом необходимых сведений. Надзорное ведомство установило, что в срок до 1 апреля 2016 года депутаты Совета депутатов Чайковского сельского поселения Нытвенского муниципального района должны были предоставить необходимые сведения. Однако Сергей Завьялов это требование проигнорировал.

По результатам проверки прокурором Нытвенского района в Совет депутатов Чайковского сельского поселения направлено обращение о принятии решения «О досрочном прекращении полномочий депутата».

Депутаты поддержали позицию прокуратуры и приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата.

Отметим, что, согласно Федеральному закону о «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

Напомним, что самым громким делом о досрочном прекращении депутатских полномочий стал факт выхода из парламентский фракции «Единой России» краевого Законодательного собрания ветерана МВД генерала полиции Владимира Чулошникова. Получивший место в краевом парламенте по квоте ОНФ депутат Владимир Чулошников был лишен мандата коллегами-депутатами после выхода из фракции «Единая Россия».