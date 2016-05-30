Москва, 30 мая, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Программы выравнивания социально-экономического развития регионов не смогли остановить рост межрегиональной дифференциации. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 мая заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации на тему «Экономические, бюджетно-финансовые и налоговые основы федерализма».

rusnovosti.ru Валентина Матвиенко

«Долгое время у нас декларировалась политика выравнивания регионов, которая заключалась в перераспределении бюджетных средств. Был принят целый ряд государственных, федеральных целевых программ, механизмов стимулирования развития отдельных территорий. Однако многие эти инструменты оказались неэффективными», — заявила Матвиенко.

Так, несмотря на то, что в течение пяти лет действовала программа «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов РФ», однако уровень межрегиональной дифференциации за этот период лишь увеличился», подчеркнула председатель Совета Федерации.

Выходом из сложившейся ситуации может послужить только «выработка системы стимулирования регионов к самостоятельному развитию, к созданию в них точек экономического роста», — заявила Матвиенко, добавив, что одну из ключевых ролей в формировании такой системы сыграет реализация закона о стратегическом планировании.

30 мая в Совете Федерации состоялось заседание научно-экспертного совета при Председателе СФ на тему «Экономические, бюджетно-финансовые и налоговые основы федерализма», в рамках которого обсуждались вопросы полномочий и обеспечивающих их реализацию финансовых ресурсов на всех уровнях власти, создание Единого реестра полномочий федеральных органов государственной власти, субъектов РФ и органов местного самоуправления.